アイスの値上げをめぐって、各社がカルテルを結んでいたとの疑いが出るなかで、ロッテはアイスの値上げを発表しました。きょうのような暑い日に食べたくなるのが、アイス。ですが、家計にはつらいニュースが。食品大手のロッテはきょう、値上げを発表しました。来月1日の出荷分から「雪見だいふく」などを、9月以降は「クーリッシュ」や「BIGスイカバー」なども値上げします。あわせて35品目。値上げ幅は5.1％から最大16％です。人