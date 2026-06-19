◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月19日、東京ドーム）巨人・竹丸和幸投手と中日・金丸夢斗投手の投げ合いでリーグ戦が再開。竹丸投手は打線の援護がなく、5月17日以来、白星を挙げられていません。少し流れを変えたいのか、3番ダルベック選手、4番岸田行倫選手と打順をいじってきています。前半戦にはいなかったリチャード選手も7番サードでスタメン出場、増田大輝選手も今季初スタメンで8番ライトとなりました。前回の巨人主