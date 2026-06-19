日本学生野球協会は19日に開いた審査室会議で高校17件の処分を決めた。甲子園春夏計4度の全国制覇を誇る箕島（和歌山）は部内のいじめにより、5月10日から7月9日まで2カ月の対外試合処分を受けた。なおこの日、夏の和歌山大会組み合わせ抽選が行われ、箕島はシード校として7月14日に慶風と対戦することになった。04年、05年夏に全国制覇した駒大苫小牧は副部長（30）の体罰と暴言（部内）と報告義務違反により、副部長は5月8