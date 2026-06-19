宝塚ＯＧで、いろんな周年記念ステージを行う人たちの話を聞き、公演を見る機会に恵まれてきた。取材を通して、節目の公演を行える人たちの人徳のようなものについて考えるようになった。５０周年公演（２２年）での高汐巴（元花組トップ）のときにも感じたが、２０、２１日に東京芸術劇場・プレイハウスで芸能活動４５周年コンサートを行う一路真輝（元雪組トップ）の話を聞いたときも、その思いを強くした。周年公演ができる