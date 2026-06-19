20日（土）は西日本〜東日本は広く本降りの雨で激しい雨の降るところもありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■20日（土）西日本〜東日本の各地で激しい雨警報級の大雨に20日（土）は梅雨前線が西日本を北上し、また前線上の低気圧が日本海に進む見込みです。前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込み、雨雲が発達するところがあるでしょう。西日本〜東日本の各地で激しい雨の降るおそれがあります。