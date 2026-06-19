韓国の李在明大統領は、G7サミットの会場でアメリカのトランプ大統領に対し、北朝鮮問題をめぐって、まずは追加の核開発を中止させる「段階的な非核化が必要だ」と提案したと明らかにしました。トランプ氏も関心を示したということで、今後の米朝交渉の枠組みに一石を投じる可能性があります。韓国の李在明大統領は、きょう午後に行った記者会見で、フランスで開かれていたG7＝主要7か国首脳会議の夕食会などでトランプ大統領と90