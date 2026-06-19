イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、国歌斉唱時のカメラマンの立ち位置に苦言を呈した。18日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026で優勝候補の一角と目されているイングランド代表。現地時間17日にはクロアチア代表とのグループL第1節に臨み、2度追い付かれながらも実力国同士の一戦を4−2で制し、幸先の良いスタートを切った。しかし、トゥヘル監督にはどうしても納得