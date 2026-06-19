日清食品は、「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」28万7376食に合成樹脂片が混入している恐れがあるとして、自主回収すると発表しました。 日清食品によりますと、2026年3月10日に協力工場である「東日本明星」の埼玉工場で、商品に粉末ソースを投入する設備に不具合が生じ、その間に製造した商品に合成樹脂片が混入した恐れがあるということです。 設備は同日中に修理されました。対象は賞味期