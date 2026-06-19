各地で大雨となった19日の熊本県内ですが、あす20日も警報級の雨となるおそれがあります。午後1時ごろの熊本県天草市本渡の様子です。19日の熊本県内は未明から雨が降り、多良木町で1時間に49ミリ、山江村では46.5ミリなど、球磨地方を中心に激しい雨となりました。梅雨前線は、その後県内を北上し、午後4時ごろから雨あしが強くなってきました。天草市本渡では午後2時すぎまでの1時間に32.5ミリの激しい雨が降り、一部の道路が冠