将棋の第97期棋聖戦5番勝負第2局は19日、栃木県日光市で指され、後手の藤井聡太棋聖（23）＝竜王・名人・王位・棋王・王将との六冠＝が80手で挑戦者の服部慎一郎七段（26）を破って開幕から2連勝し、タイトル防衛に王手をかけた。藤井棋聖は今シリーズ、7連覇が懸かる。タイトル初挑戦での奪取を狙う服部七段は、後がなくなった。第3局は7月1日、静岡県沼津市で行われる。棋聖戦5番勝負は持ち時間各4時間。先に3勝した方が棋