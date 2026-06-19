お笑いコンビ「アルコ&ピース」の酒井健太（42）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。過去にあった特殊詐欺について語った。この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」に沿って「せんえつながらアルコ＆ピース、主に平子さんの話なんだけど」と相方・平子祐希について語りだした酒井。コンビで昨年イベントに出席した日のできごとを振り返った。ホテル兼楽屋の