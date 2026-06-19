お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政が１７日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨークＯｆｆｉｃｉａｌＣｈａｎｎｅｌ」を更新した。この日は、昨年の「Ｍ−１グランプリ」で敗者復活戦を勝ち上がり、初のファイナリストとなったカナメストーン・零士、山口誠が２人で暮らしている自宅に突撃した。零士と山口は仲良しすぎるコンビとして知られるが、嶋佐は「まぁ、知ってる人は知ってると思います