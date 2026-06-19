Snow Man宮舘涼太（33）が19日、東京・丸の内ピカデリーで、本木雅弘（60）の主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）の初日舞台あいさつに出席した。戦国時代の武将、荒木村重を描いた作品。宮舘は「今回の作品でいただいた言葉なんですけど、本木さんに『舘さまはさあ、カメレオン俳優だよね』と言われ、夢ができました。ぜひそうなれるように頑張ると思ったんです。いろんな作品に出会ったりした時、その言葉の意味を確かめながら努力