バレンシアに所属するMFハビ・ゲラの契約解除金は、8月1日以降に6000万ユーロ（約110億円）にまで引き上げられるようだ。2003年5月13日生まれのハビ・ゲラは現在23歳。ルベン・バラハ前監督の寵愛を受けた“現8番”は、2022年1月にトップチームデビューした後、ここまでクラブ公式戦通算129試合に出場している。また、FIFAワールドカップ2026に臨んでいるスペイン代表のサポートメンバーに選出され、今月5日のイラク代表との親