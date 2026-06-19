【グアダラハラ（メキシコ）＝細田一歩】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ａ組はメキシコ（世界ランキング１４位）が韓国（同２５位）を破り、１位での決勝トーナメント進出を決めた。チェコ（同４０位）は南アフリカ（同６０位）と引き分けた。Ｂ組はカナダ（同３０位）がカタール（同５６位）を圧倒し、Ｗ杯初勝利。スイス（同１９位）はボスニア・ヘルツェゴビ