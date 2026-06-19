ジャーナリストで日本アイスホッケー連盟のアンバサダーを務める石原伸晃氏（69）が19日、2030年仏アルプス五輪を目指す新制スマイル・ジャパンを激励した。女子日本代表の新体制会見が都内で行われ、石原氏は大久保智仁新監督（49）久保英恵新コーチ（43）とともに出席。2月のミラノ・コルティナ五輪を視察した経験から「若くなったチームが、もっともっと若くなり伸びしろもある。中学生の招集する話も聞いている」と期待した。