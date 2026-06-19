お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。赤木が芸人になったきっかけを明かした。芸人になったきっかけを聞かれると「そんなお笑いのコアなファンとかではなかったんですけど、大学くらいの時になんとなくお笑いは好きで」と始めた赤木。「大学で就活しなあかんってなったときに…色々バイトとかもしてたんで