ロッテの小島和哉投手が20日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。楽天は岸孝之投手が先発する。小島はここまで7試合に登板して2勝4敗、防御率2・57。開幕直後は調子が上がらず、2軍再調整を余儀なくされたが、1軍再昇格後は4試合連続でクオリティー・スタート（6回以上、自責点3以下）をマークするなど調子は上向き。左腕は「できるだけ球数少なく長い回を投げられるようにしたい。少ない失点で。味