トッテナム・ホットスパーがウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに関心を寄せているようだ。18日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。プレミアリーグで2年連続17位という屈辱を味わったトッテナム・ホットスパーは、飛躍を期す2026−27シーズンに向けて今オフに積極的な動きを見せている。スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンとアルゼンチン代表DFマルコス・セネ