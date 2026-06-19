女子プロレス団体「スターダム」のなつぽいが１９日、自身のインスタグラムを更新。「夏のなつぽいだよね！！！」と記し、白地に赤い花が描かれた浴衣姿を投稿した。髪の毛を後ろに束ね、頬に手を当ててウインクするなど、普段のリング上で見せる姿とは一変したショットをアップ。透明感のある姿に驚いたフォロワーからは「笑顔に溶けそう」「可愛いです」「ｋｉｒｅｙ」などと反響があった。