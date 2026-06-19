世界文化遺産に登録される見込みの「藤原宮跡」の一部が、新たに国の特別史跡に追加指定されることになりました。【映像】追加指定される「藤原宮跡」の一部（実際の様子）奈良県橿原市にある「藤原宮跡」は、日本で最初に碁盤の目で作られた藤原京の中心で、宮殿の構造は平城京や平安京の原型になったとされています。来月にも世界文化遺産への登録が見込まれる中、未指定だった部分が新たに国の特別史跡に追加されることに