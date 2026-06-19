俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。森香澄に気をつけるべき男性について語った。舘は事前取材VTRで「祖父が英国が好きで、紳士たれと。“男子たるもの紳士たれ”と。そういう祖父でした」と自身の“紳士哲学”を語った。「例えば外食に行くとき、必ず祖父も父もジャケットを着てました」と語った。また舘は「お茶の時間がありました。ミルクティーを家族で一緒に。うちはね、