映画『スーパーガール』の公開を記念して、入場者プレゼントの配布が決定した。あわせて、本作の“宇宙ファンタジー”としての魅力に迫る特別映像も公開されている。 このたび発表された入場者特典は、上映フォーマットによって異なる2種類。IMAX以外の上映では、映画原作コミック「スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー」第一話を映画オリジナル仕様にした