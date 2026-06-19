友人に車を貸したあと、自宅に駐車違反の通知が届くと、「運転していたのは自分ではないのに」と驚く方は多いでしょう。駐車違反は、実際に車をとめた人の問題だと思いがちです。しかし、放置駐車違反では、車の持ち主や使用者に通知が届く仕組みがあります。 そこで本記事では、友人が運転していた場合に誰が支払うべきなのか、車の持ち主はどう対応すればよいのかを解説します。 友人が運転していても、通知は車