テレ東のドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』(7月2日スタート 毎週木曜24:30〜)のメインビジュアルが公開された。ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』メインビジュアル○『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』の狂気的世界観を表現したビジュアル紘(豆原一成)との結婚を夢見て……、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認が16歳美少女の美子(かたせ梨乃)。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘