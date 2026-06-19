五感を刺激するカフェ「over the central」が大阪・心斎橋にオープン！大阪・ミナミの中心部、OsakaMetro心斎橋駅の西側に広がるアメリカ村は、ファッションやアート、音楽の街。そんなアメリカ村に2026年5月、「over the central」がオープンしました。“五感を刺激するカフェ”をコンセプトに掲げた空間にはヴィンテージ家具やデザイナーズ家具が配され、スタイリッシュで大人な雰囲気。中央にセントラルキッチンを配した約181?