桃のおいしさを「フル」で満喫♪「ピーチフルピーチ」の気になるラインナップゴンチャの夏の定番になりつつある、ピーチのデザートティー。今年は「ピーチフルピーチ」として、桃のおいしさをぎゅっと詰め込んだ、幸せあふれるドリンクが登場します！フルーティーな飲み心地の阿里山ウーロンティーをベースに、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用したシャキシャキ＆ぷるぷる食感のピーチゼリー、白桃と黄桃のダブルピーチ