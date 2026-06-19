K-POP最大手の一角であるHYBE傘下のガールズグループに、また新たな不安材料が浮上した。LE SSERAFIMのチェウォンが活動再開を発表した翌日、今度はILLITのモカが再び活動を中断することになったのだ。【写真】ILLITの日本人メンバー・モカ、“美デコルテ”ILLITの所属事務所BELIFT LABは6月19日、モカが当分の間、すべての活動を中断し、健康回復に専念すると発表した。事務所は「モカは4thミニアルバムのカムバック準備過程から