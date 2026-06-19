“師弟対決”は、恩師の勝利で幕を閉じた。イ・ガンインは悔しさを胸に次戦の南アフリカ戦へ視線を向けている。【写真】W杯の華！韓国の“応援美女”一方のハビエル・アギーレ監督はかつての教え子への愛情を隠さなかった。韓国代表は6月19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われたグループリーグ第2戦でメキシコに0-1で敗れた。（写真提供＝OSEN）メキシコ戦のイ・ガンイン韓国は1勝1