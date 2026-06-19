【モデルプレス＝2026/06/19】人気YouTuber・になにが6月18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を公開した。【写真】登録者数90万超YouTuber「理想のスタイル」ボディライン際立つぴったりノースリトップス姿◆になに、ぴったりトップス姿公開になには「最近の私と最近のソーセージと最近のラーメン」とコメントし、ラーメンやソーセージの写真、自撮りショットなど複数枚公開。店先のベンチに腰掛けるショットでは