【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の姿を公開した。【写真】コットンきょんの美人妻「あっという間でびっくり」急成長した息子の姿◆まつきりな「突然動きまくれるようになった」息子の姿披露まつきは「岡山で突然動きまくれるようになった急成長の子きょん」とつづり、息子の姿を撮影した動画を投稿。ターコイズブルーの