SNSやネット広告など、詐欺の入り口は多種多様で新しいスキームが次々に現れているという。「自分は大丈夫」と思っているあなたも私も危ないかも!? 騙されないために、具体的な手口と対策を勉強しよう。アドバイザー三上洋ITジャーナリストインターネット上のセキュリティや、ネット犯罪、生成AIなどにも精通している。文教大学情報学部非常勤講師。著書に『深掘り！IT時事ニュース―読み方・基本が面白いほどよくわかる本』（技術