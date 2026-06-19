【MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン】 11月 発売予定 価格：3,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 ゲッタードラゴン」を11月に発売する。価格は3,900円。 『ゲッターロボG』より「ゲッタードラゴン」が完全変形＆コンパクトサイズの「ミニ合体変形」シリーズでプラモデル化。頭頂高約115mm、各