学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「フレコン」はなんの略？「フレコン」はなんの略か知っていますか？大きく頑丈な袋のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「フレキシブルコンテナ」を略した言葉でした！フレコンとは、粉体や粒状体の製品を大容