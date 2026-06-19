新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月16日（火）に最終回を迎えたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』のスペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中。 『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である３人の女性が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティ