限定「RS3」は0-100km/h加速が3.8秒、290km/hの最高速をマーク アウディRS 3コンペティションリミテッド｜Audi RS 3 Competition Limited アウディの高性能コンパクトモデル「RS 3」に、アウディ伝説の5気筒エンジン誕生50周年を記念した世界750台限定モデル「コンペティションリミテッド」が設定された。カーボン製フロントフードの下には、最高出力294kW（400ps）、最大トルク500Nm（51.0kgf-m）を発揮す