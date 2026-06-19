フラワー長井線を運行する第三セクターの山形鉄道がクラウドファンディングで集めた支援金およそ785万円の一部が支払われていないことが19日までに分かりました。フラワー長井線は、乗務員の減少に伴い現在、通常ダイヤよりも便数を減らしての運行を続けています。こうした中、長井線を運行する山形鉄道は新たに運転士を採用したり育成したりするための資金を確保しようと去年10月3日から12月30日にかけてクラウ