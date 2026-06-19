天童市の小・中学校の給食で19日、山形県産サクランボの大玉品種「やまがた紅王」が振る舞われました。天童市は「やまがた紅王」の日本一の生産地を目指そうと、毎年、市内の小・中学校の給食で地元産の「やまがた紅王」を提供しています。このうち高擶小学校では19日、全校児童439人が初夏の味覚を味わいました。市職員「みなさん19日おいしく食べてもらってぜひ応援をして頂ければと思います」提供された「やまがた紅王」は1人に