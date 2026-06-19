アメリカ中央軍は、イラン船舶を対象にした海上封鎖を解除したと発表しました。 【写真を見る】ペルシャ絨毯｢2月から入荷停止｣ 中東情勢の影響で…物価も高騰 ｢イランの家族に会いたい、望むのは平和｣ こうした両国の動きを名古屋在住のイラン出身者は、どう受け止めているのか取材しました。 6月19日に訪ねたのは、名古屋市千種区にあるペルシャ絨毯の専門店「手織ラグの店クラフトワーク」。店長はイラン出身のラミン