19日にスイスで行われる予定だったアメリカとイランの戦闘終結に向けた初めての協議が取りやめとなり、停戦の先行きに不透明感が増しています。バンス副大統領によりますと、アメリカとイランによる戦闘終結を目指す60日間の交渉期間は18日から始まりました。バンス氏率いるアメリカの代表団はイランとの実務者協議を19日からスイスで始める予定でしたが、スイス外務省は先ほど、協議が延期されたと明らかにしました。一方、覚書の