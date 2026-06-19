19日、東京・北区の小学校で起きた火災で児童ら11人が搬送されました。現地から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。窓枠がすっかりなくなっているのが、火元とみられる音楽準備室の廊下側の窓です。この準備室が火元とみられています。出火当時、隣の音楽室で授業を受けていた5年生のクラスがありましたが、その中の煙を吸って搬送されたあと、こちらに戻ってきて、インタビューに答えてくれた男子児童がいます。その男子児