メルセデスAMG CLEの限定車を発売メルセデス・ベンツ日本は、スポーツクーペ『メルセデスAMG CLE』の特別仕様車『メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG）』を全国限定100台で発売した。【画像】今や少数派？ の2ドアクーペ、メルセデスAMG CLEを見る全28枚本モデルは、標準モデルをベースに、カーボン素材とブラックアクセントを組み合わせた特別装備や人気の有償オプションを多数採用し