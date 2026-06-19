韓国の李在明大統領は、北朝鮮の非核化についてアメリカのトランプ大統領に提案し、まずは核兵器の開発を中止させるべきだと伝えたと明らかにしました。李大統領は19日午後、ソウルで会見を開き、フランスで開催されたG7＝主要7カ国首脳会議で北朝鮮の非核化を巡ってトランプ大統領と意見を交わしたことを明らかにしました。李大統領がトランプ大統領に「北朝鮮の核兵器開発を中止させるだけでも国際社会には利益がある」と説明す