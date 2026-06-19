自衛隊とフィリピン軍が弾薬や食料などを融通し合う物品役務相互提供協定（ACSA）の締結が19日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、承認された。両政府間などでの手続きを経て発効する。協定締結には、東・南シナ海で軍事的圧力を強める中国を念頭に、安全保障協力を推進する狙いがある。茂木敏充外相は記者会見で「インド太平洋をはじめとする国際社会の平和と安全に、より積極的に寄与することにつながる」と意義を