千葉県警・いすみ警察署が「干物つかみ取りイベント」で人気の水産加工業者と連携し、特殊詐欺対策のチラシを配布する協定を結びました。千葉県警いすみ警察署は19日、地元いすみ市に水産加工工場がある業者と警察庁が推奨する「特殊詐欺対策アプリ」についてのチラシを配布する協定を結びました。干物の生産・販売を行う株式会社ひものラボ（旧・米印）は、定期的に市内の漁港で干物のつかみ取りイベントを実施していて、県内外か