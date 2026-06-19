俳優本木雅弘（60）が19日、東京・丸の内ピカデリーで、主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）の初日舞台あいさつに出席した。本木は「ようやく映画が動き出すと思うことなんですが、作品は新たな航海にこぎ出す、私の後悔も始まる。公開されてもこの連鎖、連鎖で」と、「こうかい」つながりであいさつした。菅田将暉は本木の言葉に「そうなんですか！？」と驚き、「後悔はするんでしょうけど、やっと公開か、と。ただただ楽しみです」