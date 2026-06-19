北秋田市の児童が、木材やゴムチューブを組み合わせたいかだづくりに挑戦しました。一生懸命作った自慢のいかだに乗って、子どもたちは来週、米代川の川下りを楽しむことになっています。「エイエイオー」みんなでかけ声をあげ、気合い十分の子どもたち。いかだづくりに挑戦したのは、北秋田市の鷹巣東小学校の5年生と6年生、合わせて18人です。鷹巣東小学校では、学校の近くを流れる米代川に親しみを持ち、ふるさとに