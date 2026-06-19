7人組女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣さん（26）がインスタグラムを更新。普段のチャーミングなアイドル姿とは雰囲気の一変した近影を披露しています。【写真】「振り幅が凄すぎ」アイドル姿から激変した櫻井優衣さん櫻井さんは「ダークな感じ」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真中では光沢のある生地のセットアップで、ゆったりしたトップスにホットパンツ風のボトムスをあわせたコーディネートです。普