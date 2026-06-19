香川県子ども家庭課は、児童相談所の職員が、10代の児童に対して暴力を振るっていたと発表しました。 【写真を見る】児童相談所の職員が児童に対して暴力平手で太ももや頭を叩く【香川】 香川県によりますと、この職員は5月27日午後6時40分ごろ、高松市西宝町の子ども女性相談センターで、児童相談所を訪れていた10代の児童に対して、平手で左太ももと頭を1回ずつ叩いたということです。この職員は「大きなことになって