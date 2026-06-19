傘下3Aで打率3割超えとアピールを続けるキムドジャースのサンディアゴ・エスピナル内野手が18日（日本時間19日）、マイナー降格を拒否してフリーエージェントとなった。この決断を受け、メジャー昇格を目指す傘下3Aの韓国出身、キム・ヘソン内野手にとって好機が訪れたと、韓国メディアが歓喜している。キム・ヘソンは18日（同19日）の試合に「6番・中堅手」として先発出場し、4打数2安打1得点の活躍を見せた。5回と9回にそれ